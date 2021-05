Morten Thorsby ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale norvegese, anche di Cristiano Ronaldo: "È surreale incontrare stelle del genere e Ronaldo era un po’ seccato quando gli ho preso la palla. Abbiamo perso entrambe le partite contro la Juventus, ma abbiamo giocato buone partite. Ci sono tanti bravi giocatori in Serie A. Il calcio in Italia è speciale. Strano giocare senza tifosi. Sarà importante per noi e per il calcio riavere i tifosi".