Le parole di Lindseynel post Como-Juventus:GOL – Mi sono sentita bene, volevo ringraziare le compagne dopo il primo gol. Contenta di entrare in campo, il mio obiettivo è aiutare la squadra è andata bene.MIGLIORAMENTI – Il bilancio non è semplice, sono passate poche partite è presto. Ci sto lavorando, stiamo lavorando. Oggi ho avuto 3 occasioni e un gol, va bene. Sto lavorando, sto prendendo tutto quello che posso.SPOGLIATOIO – Mi trovo bene, senza problemi, mi hanno accolto bene, va tutto bene.MONTEMURRO – In settimana lavoriamo tatticamente, nella partita abbiamo cose da rispettare, l’obiettivo è rispettare il quadro ma lasciando la creatività.