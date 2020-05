2









Tra i nomi accostati alla Juventus per rinforzare il centrocampo c'è quello di Thomas Partey. Classe '93, il rinnovo in stand by con l'Atletico Madrid e quella clausola di 50 milioni lo rende un obiettivo concreto. Per la Juve ma non solo, perché secondo la stampa inglese sul giocatore ci sarebbe anche il Manchester United. Thomas è un centrocampista che difende e attacca con caratteristiche simili a Pogba, sul quale è sempre forte il pressing della Juventus. Il mercato si incrocia tra Torino e Manchester, la Juve tratta Pogba e segue Thomas Partey.