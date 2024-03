La possibilità a parametro zero



Il caso social con la Juventus

Ancora una volta,diventa il simbolo della Champions League. E' stato lui a rilanciare, con Harry Kane, il Bayern Monaco sul cammino europeo. Con buona pace della Lazio e di Maurizio Sarri.Muller era stato associato anche alla Juventus nelle scorse settimane, almeno prima di accettare il rinnovo di contratto con i bavaresi. La sua permanenza però non è scontata:Durante il mercato sono diversi i grandi giocatori il cui contratto scade il prossimo giugno, e che quindi potrebbero cominciare a cercare una nuova sistemazione interessante già dall'inizio dell'anno successivo.Tra questi top player con contratto in scadenza a giugno 2025 c'è anche Thomas Müller, l'attaccante storico del Bayern Monaco, che ha scritto pagine molto importanti nel calcio bavarese e con la nazionale tedesca nell'ultimo decennio. Nato nel 1989, Müller ha dedicato tutta la sua carriera calcistica alla difesa dei colori del Bayern, ma a 35 anni potrebbe essere giunto il momento di considerare nuove opportunità per la fase finale della sua straordinaria carriera.In questo contesto, nelle ultime ore è stato nuovamente associato alla Serie A e a una società in particolare. Secondo quanto riportato dalla 'Bild', la Juventus sarebbe interessata a Thomas Müller.La domanda posta dall'account ufficiale Instagram della UEFA Champions League, insieme alle immagini dei calciatori protagonisti dell'annata 2012/2013, aveva già generato un notevole scalpore sui social media. Tra le foto dei giocatori come Ronaldo e Messi con Real Madrid e Barcellona, Lewandowski con la maglia del Borussia Dortmund, Boateng con quella del Milan, James Rodriguez nel Porto, Eriksen nell'Ajax, c'è stata una sorpresa: Thomas Müller in maglia Juventus.Questo particolare dettaglio non ra sfuggito all'attenzione dei fan e del Bayern Monaco, che ha prontamente commentato: "La prima foto ci ha fatto prendere uno spavento". L'immagine è diventata virale in pochissimo tempo, con numerose pagine che l'hanno condivisa. Il club della Juventus ha colto l'occasione per lasciare un commento con due occhi meravigliati, sorpreso di vedere Müller in una maglia bianconera., anche se al momento si tratta solo di un'immagine virale e non di una realtà concreta.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.