1









Stando a quanto riporta la stampa inglese, l’Arsenal sta preparando l’offerta per abbattere la resistenza dell’Atletico Madrid per Thomas Partey. I Gunners sarebbero disposti a mettere sul piatto il cartellino del centrocampista Mateo Guendouzi e dell’attaccante Alexandre Lacazette. Sul centrocampista ghanese c’è anche l’interesse della Juventus, che per caratteristiche tecniche ha preso un giocatore simile, ovvero Weston McKennie. Da ricordare, su Thomas pende una clausola rescissoria pari a 50 milioni di euro.