“Non eravamo disturbati da nulla perché speravamo in una squadra migliore. Eravamo a conoscenza dell’interessamento di Juventus, Chelsea. Lui voleva giocare in Champions League, ma gli ho detto che avrebbe potuto aiutare la squadra ad arrivarci". La stoccata arriva dal padre di Thomas Partey, nuovo centrocampista dell'Arsenal, arrivato a Londra negli ultimi giorni dello scorso mercato. Lo riporta il Mirror.