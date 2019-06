Erick Thohir, ex presidente dell'Inter, ha parlato a margine della 134esima sessione del Comitato Olimpico Internazionale da Losanna. Queste le sue dichiarazioni sul futuro nerazzurro: "Conte mi piace, è un buon allenatore. Uno che ha un carattere molto forte e riesce a imporsi sui giocatori. L'unico dubbio che ho è su come possano prendere i tifosi interisti il contemporaneo arrivo di Conte e di Marotta. Giochi Invernali del 2026? Mi dispiace non poter votare Italia".