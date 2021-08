La Juventus è sempre all'avanguardia, non c'è niente da fare. Sempre al passo con le nuove tendenze e i nuovi fenomeni, non solo calcistici. Ed ecco che, per annunciare ufficialmente l'avvenuto acquisto di Manuel Locatelli dal Sassuolo, la società bianconera si è avvalsa dell'ausilio di Khaby Lame, l'influencer del momento in Italia e nel mondo!

Un video esilarante, che un po' autoironizza anche sulla lunghezza della trattativa...