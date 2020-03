Thiago Silvia, difensore del Paris Saint-Germain ex Milan, ha parlato a Faix Especial di SportTV soffermandosi sulla situazione in Francia legata all’emergenza coronavirus: "Sono arrivato mercoledì con un volo piuttosto tranquillo qui a Rio de Janeiro, sono in quarantena, la situazione non è facile ma l'essere umano ha una notevole capacità di adattamento. Come mi terrò in forma? Sarà complicato come lo era a Parigi, dove hanno chiuso tutti i centri di allenamento. Proverò a fare un po' di corsa, sarà più difficile con cose tipo bodybuilding o simili".



SULLE MISURE IN FRANCIA - "Non siamo in vacanza, è un momento di riflessione. Abbiamo tutti paura di ciò che sta accadendo. Il presidente Macron si è ispirato alla situazione in Italia per adottare misure di contenimento. Ma pur essendo attenta a ciò che accadeva nel paese vicino la Francia non è riuscita a proteggersi".



SUL BRASILE - "Qui potremmo avere ancora tempo, spero che la crisi non sarà così violenta come in Europa. Spero che le persone diventino consapevoli della gravità della situazione. Spero che le spiagge si svuotino, queste non sono vacanze scolastiche. Dobbiamo restare a casa sperando che tutto torni alla normalità il più possibile".