Thiago Silva, difensore del Brasile e del Psg, ha parlato in sala stampa alla vigilia della semifinale di Coppa America contro l'Argentina: "Non ho visto Pelé, Zico e Maradona. Di loro si parla molto. L'unico che ho visto giocare così è Messi, è diverso da tutti quelli che ho visto giocareo. Ho avuto modo di vedere grandi calciatori come Ronaldinho, Ronaldo, Adriano. Ho giocato con Seedorf ma Messi non ha eguali. Per questo dobbiamo elogiare anche Cristiano Ronaldo. La loro è una sfida alla pari e CR7 merita lo stesso rispetto riservato a Messi".