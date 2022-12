Il capitano del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di finale contro la Corea del Sud. Il difensore del Chelsea ha dato importanti aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati, tra cui i due giocatori della Juve, Danilo ed Alex Sandro: "Poi speriamo di poter contare su quelli che stanno per tornare a disposizione. Èche sta migliorando. Ci possono dare tanto". Per i due bianconeri quindi, non è finito il Mondiale, soprattutto se il Brasile dovesse riuscire ad andare avanti.