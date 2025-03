Thiago Motta, Vlahovic e il 'precedente' con Arnautovic: ci fu un confronto con il Bologna

Getty Images

Calciomercato.com racconta un retroscena legato al rapporto traai tempi del, con un parallelismo che sembra poter richiamare la situazione attuale di Dusan Vlahovic alla Juventus : "Il primo anno rossoblù ha rappresentato l’unico vero esempio di rapporto con un giocatore ingombrante: Marko Arnautovic, peraltro suo ex compagno di squadra da ragazzino all’Inter. Per Thiago Motta l’allenamento è sacro, e l’austriaco, tra un acciacco e l’altro, deve anche gestirsi. Il minutaggio cala, il rapporto si guasta, arriva qualche infortunio di troppo: “Arna” pianta il muso, diventa quasi un corpo estraneo, dà chiari segnali di insofferenza uscendo dal campo dopo le panchine, mentre Barrow o Sansone (o Zirkzee, quando non è k.o.) fanno i centravanti. E Motta ne parla malvolentieri, rispondendo secco sul tema in conferenza stampa".

Thiago Motta e il 'caso Arnautovic'

E ancora: "A marzo 2023 la società organizza un confronto, presente tutta la dirigenza: si parlano, si chiariscono più no che sì, Motta ribadisce che manderà in campo chi può dare il massimo per il Bologna, nella sacralità del gruppo. Il weekend dopo lo manda in campo a Salerno nella ripresa, dopo 15 minuti infortunio al piede: lì la città si convince che l’idolo Arnautovic forse ha dato il meglio e che Thiago le sue ragioni le ha, ripescandolo poi per il finale di campionato. Certo, un precedente che dovrebbe suggerire qualcosa a Dusan Vlahovic, fin da subito parso non proprio il centravanti ideale per un tecnico per cui “il numero 9 è il nostro primo difensore, che orienta il pressing della squadra” […]. A Lecce, dopo l’ultima giornata 2022-23, va a muso duro con un giornalista:, il tema era sempre Arnautovic. Al netto dell’accusa sgradevole, il club ovviamente non gradisce: incontro a Casteldebole il mattino dopo, clima freddino anzichenò e poi Motta parte per il suo buen retiro di Cascais, in Portogallo, dove vive la famiglia e dove l’ex centrocampista va a staccare la spina dalla fine di un campionato all’inizio del ritiro della stagione successiva".