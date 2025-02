Thiago Motta via dalla Juventus senza qualificazione in Champions? La posizione della Juve

Getty Images

Vittoria fondamentale perquella ottenuta dalla Juve contro l'Empoli, in un momento in cui stavano iniziando a circolare voci sul futuro del tecnico. Della situazione di Motta ne parla calciomercato.com: "Dopo i tanti pareggi della prima parte della stagione, che finora relegano i bianconeri al quinto posto della classifica della Serie A, dopo una promessa finora mancata di 'gioco', dopo scelte a volte cervellotiche e 'fondamentaliste' su ruoli e sostituzioni, e dopo i faccia a faccia anche duri con alcuni elementi di spicco dello spogliatoio (Danilo, Gatti, Vlahovic, Cambiaso), dopo tutto questo, il tecnico italo-brasiliano non può più permettersi errori".

Thiago Motta esonerato senza qualificazione in Champions League?

Riguardo alla posizione della società e in prospettiva futura, si legge: "Motta gode ancora della fiducia totale di Giuntoli e della proprietà, ma se a giugno non dovesse raggiungere l'obiettivo della qualificazione alla Champions, o se la situazione dovesse precipitare a stagione in corso, la sua posizione sarebbe difficilmente difendibile".