Thiago Motta verso una 'prima volta': 'Sono molto tranquillo'

Getty Images

Quella di domani trasarà la prima partita europea a eliminazione diretta per, in veste di allenatore: "Se sento un'emozione particolare? No, particolare no", le sue parole in conferenza stampa . "Tutte le partite le vivo alla stessa maniera, più o meno nervoso, più o meno rilassato. Il calcio è andare a cercare piacere, emozioni. Mi piace il lavoro, ciò che faccio, vedere la squadra giocare bene, andare in attacco. Un'atmosfera bella di calcio. Domani ci sono tutti gli ingredienti. Oggi sono molto tranquillo perché vedo la squadra bene. Sappiamo cosa evitare per competere al massimo contro un'avversaria forte, sappiamo che possiamo fare una grande partita e avere la vittoria".