Domani,sarà il protagonista di un incontro nell'ambito di ‘All around soccer’, una serie ideata nel 2019 dall’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. L'allenatore del Bologna avrà l'onore di incontrare degli studenti in un appuntamento fissato alle 15 nell’aula Giorgio Prodi del complesso di San Giovanni in Monte. A dare avvio all'evento sarà il rettore Giovanni Molari, seguito dal direttore del dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, Claudio Stefanelli, e dall'assessora allo Sport e al Bilancio del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi. Sarà un'occasione unica per gli appassionati di calcio e per gli studenti interessati a conoscere da vicino le esperienze e le visioni di un allenatore di alto livello come Motta, contribuendo così ad arricchire il dibattito e la formazione nel mondo dello sport.