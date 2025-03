Thiago Motta usa la carta Elkann, ma sarà Giuntoli a decidere il futuro alla Juventus

Come interpretare le parole di Motta



Il rapporto tra Elkann e Motta



Chi decide il futuro di Motta

Ci siamo tanto… stimati. E soprattutto fidati.A chi gli chiedeva notizie sul suo futuro, ha risposto con un focus sul presente, sottolineando l’aspetto più significativo della settimana: "Mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà", ha spiegato ai giornalisti presenti. "Sono il primo a mettermi in discussione; quando le cose non vanno, è giusto così".Con molta probabilità, quel "sostegno" a cui si è riferito è arrivato direttamente da John Elkann, che gli ha mostrato il supporto di cui aveva bisogno.Ma perché non è stato reso pubblico questo gesto, pur trattandosi di un messaggio tanto forte quanto chiaro? La risposta è semplice: i dubbi sul futuro di Motta sono molteplici, e la Juventus ha già avviato indagini per considerare opzioni alternative al progetto triennale, scelto appena un anno fa. Il tecnico, dunque, ha deciso di difendersi in prima persona, lanciando un messaggio inequivocabile a tifosi, stampa e dirigenti.Perché, sebbene "con la società ci sia una comunicazione costante", il chiacchiericcio che circonda il suo nome si è alimentato anche dalle mosse della dirigenza, che ha avviato contatti per sondare nuovi allenatori e valutare un futuro diverso da quello con Motta.Elkann aveva accolto positivamente la scelta di Giuntoli la scorsa primavera, pur con il dispiacere per l'addio di Massimiliano Allegri, con il quale aveva condiviso un’amicizia solida. Non come quella con Andrea Agnelli, certo, ma comunque al di là del semplice rapporto tra datore di lavoro e dipendente.Con Thiago, pragmatismo e sincerità hanno fatto la differenza. Il primo incontro tra i due? In portoghese: durante una riunione alla Continassa,Ora, la curiosità si concentra sull’epilogo.. A determinare il destino del tecnico sarà Cristiano, responsabile dell'area sportiva, che in questo momento non è certo in sintonia perfetta con il suo allenatore.La frattura è emersa con chiarezza nell’ultima conferenza, e le parole di oggi, dopo settimane di voci e indiscrezioni, non fanno che confermarla. A Firenze, solo una reazione convincente da parte della squadra potrebbe riportare serenità, credibilità e sostegno a Thiago Motta. Non c'è telefonata che possa prolungare davvero una vita.