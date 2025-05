Thiago Motta può già tornare ad allenare? I primi sondaggi dall'estero

Getty Images

Thiago Motta è stato esonerato dalla Juventus poco più di un mese fa. Il suo percorso da allenatore bianconero non ha preso la direzione sperata a inizio anno, quando il progetto sembrava basarsi proprio sulla sua figura almeno per la durata triennale del contratto. Dopo le due sconfitte pesantissime con, però, la società ha preso una decisione forte, scegliendo Igor Tudor al suo posto per terminare la stagione.L'ormai ex allenatore della Juve, ancora sotto contratto, aspetta dunque la prossima chiamata. Secondo Tuttosport, Thiago Motta ha già respinto alcune offerte dal, mentre resta da tenere d'occhio l'eventuale pistaall'estero in caso di addio di

La Juventus osserva la situazione, e potrebbe guadagnare da questa situazione: un'eventuale separazione porterebbe infatti a un risparmio di circa 15 milioni lordi.