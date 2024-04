ha sollevato una polemica riguardante la partita dell'Udinese, sottolineando che la squadra fin da subito ha imposto il proprio gioco caratterizzato da una difesa solida e da tattiche per perdere tempo. Tale atteggiamento ha portato l'arbitro Sacchi a concedere addirittura 4 minuti di recupero nel primo tempo, nonostante l'assenza di interventi del VAR o sostituzioni. Tuttavia, nonostante il recupero aggiunto, il gioco complessivo è stato scarso, secondo Motta. La sua critica sembra concentrarsi sull'approccio difensivo dell'Udinese e sull'eccessiva perdita di tempo, che potrebbero aver limitato lo spettacolo e l'efficacia del gioco."Continuo a dire che il tempo effettivo è troppo poco, ma non è nel mio controllo. A Sacchi ho detto che noi cerchiamo sempre di giocare. I minuti di gioco sono stati pochi e non è facile fare calcio, però ci abbiamo sempre provato. E' stata comunque una buona prestazione, prendiamo il pareggio e guardiamo avanti. Non serve lamentarsi dopo un pareggio. Soffriamo contro squadre chiuse? Non vale solo per noi, vale un po' per tutti. Il gioco è spezzettato per non dare ritmo nel palleggio"