L'allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata contro il Monza, dove è tornato a parlare anche degli episodi arbitrali che si sono verificati nella sfida contro la Juve.'Da giocatrice hai vissuto la Juve dal primo giorno. Lasciare Vinovo è come lasciare la prima casa. Come se dovessimo traslocare, ovviamente è stata casa per sei anni, abbiamo vinto tante partite e qualche trofeo'.