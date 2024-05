Ilsi sta organizzando per una possibile nuova mossa su. Nonostante lasembri in vantaggio per l'allenatore del Bologna, i rossoneri non intendono arrendersi facilmente. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club milanese ha effettuato un tentativo preliminare per valutare la situazione e sondare eventuali opportunità di inserimento nei colloqui già in corso tra Motta e la Juventus. Questo suggerisce un interesse persistente da parte del Milan nel tecnico italo-brasiliano. Tuttavia, resta da vedere se riusciranno a soffiare Motta alla Juventus, che sembra essere in una posizione più avanzata nelle trattative.