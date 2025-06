Thiago Motta, spunta anche la Fiorentina: la situazione

Calciomercato

Thiago Motta-Fiorentina, la situazione

Dopo l'improvviso addio di Raffaele Palladino, anche laè alla ricerca di un nuovo allenatore, che rappresenta il tema più caldo in un periodo che vedrà il club impegnato nel chiarire diverse questioni di mercato.I nomi circolati negli ultimi giorni portano a quattro opzioni principali:, Marco Baroni, Francesco Farioli e, più recentemente, Alberto Gilardino, il cui nome ha preso forza nelle ultime ore. La preferenza della dirigenza viola sembra orientata verso Pioli, tecnico esperto e già apprezzato a Firenze per la gestione umana e professionale durante l’anno della scomparsa di Davide Astori. Tuttavia, le richieste economiche dell’allenatore e l’interesse manifestato da altri club di Serie A lo hanno portato a prendersi del tempo per valutare le opzioni. Sul tavolo resta anche la candidatura di, che, proprio come la Fiorentina, cerca un’occasione di rilancio dopo il fallimento della sua esperienza sulla panchina della Juventus

Quanto può risparmiare la Juventus

Juventus che è interessata direttamente dalla questione. Thiago Motta, infatti, ha ancora un contratto con i bianconeri, che scade il 30 giugno 2027. Nel caso in cui trovasse squadra, il club guadagnerebbe una cifra intorno ai, che comprendono anche il tesoretto del suo staff. Su di lui è segnalata anche l'Atalanta, che ha ormai salutato ufficialmente Gian Piero Gasperini.