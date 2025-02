Thiago Motta sorride, la sua Juventus ha 'superato' la prima dell'Allegri 2.0

Getty Images

Confronto Thiago Motta-Allegri alla prima stagione alla Juventus

Lavince ancora 1-0, come contro l'Inter una settimana fa, e supera il Cagliari, in trasferta, centrando la quarta vittoria consecutiva in campionato. Risultati importanti che permettono ai bianconeri di salire in classifica e aumentare la proiezione dei punti a fine stagione. La squadra diè adesso quarta da sola, a più due dalla Lazio (quinta) e a meno cinque dall'Atalanta, terza in classifica. Ma c'è un dato particolare da sottolineare dopo il successo di Cagliari.

Stagione 2024/2025: 49 punti (Thiago Motta)

Stagione 2023/2024: 57 punti (Allegri)

Stagione 2022/2023: 53 punti (Allegri)

Stagione 2021/2022: 47 punti (Allegri)

Stagione 20220/2021: 55 punti (Pirlo)

Dopo ventisei giornate di campionato,, media leggermente sotto i due punti a gara. Con la vittoria con il Cagliari, la squadra di Thiago Motta ha superato i punti realizzati da Massimiliano Allegri nella stagione in cui è tornato sulla panchina bianconera. Nel primo anno della sua seconda avventura a Torino infatti, a questo punto del campionato, la Juve aveva 47 punti, due in meno di quelli attuali. Alla fine, i bianconeri chiusero a 70 punti. Per fare meglio quindi, Thiago Motta dovrà conquistare almeno 22 punti nelle prossime 12 partite.