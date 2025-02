Thiago Motta a Sky: 'Vogliono giocare tutti, chi entrerà dovrà dare il massimo. Koopmeiners non ha fatto bene a Como ma...'

AFP via Getty Images

Le parole dia Sky alla vigilia di- "Non abbiamo bisogno di cancellarla, solo di ricordare che in alcune cose abbiamo fatto bene e in altre abbiamo sofferto, anche dopo il 3-0. Sappiamo il valore del PSV e abbiamo rispetto, è una partita importante in cui dobbiamo dare il massimo per portarla dove dobbiamo e ottenere la vittoria"."Tante cose, ma il calcio è un'evoluzione continua. Una squadra giovane come la nostra ha avuto anche alti e bassi, non potevamo pensare a una crescita continua. Fa parte del percorso, l'ultima partita è un esempio significativo della crescita a livello di resilienza. Abbiamo sofferto a Como ma alla fine abbiamo vinto. Non vuol dire che è la strada giusta, ma che il gruppo si è rafforzato tanto. La strada è un'altra, è essere superiori agli avversari, giocare meglio, mettere più dinamismo e qualità, attenzione in difesa per non subire e poi vincere: questo è un passo importante per gli ottavi".

- "Un grande giocatore, della Nazionale francese e del PSG. Quando ha giocato ha fatto bene, il PSG ha tanti giocatori forti. Qui è arrivato bene, dentro e fuori dal campo, sta aiutando e può migliorare. Quando avremo bisogno farà bene insieme ai suoi compagni, per far sì che la squadra sia migliore e possa vincere. Come tutti gli altri, stiamo attraversando un momento in cui tutti sanno l'importanza della partita. Tutti vogliono giocare ma possiamo iniziare in 11. Chi entrerà dovrà fare il massimo come contro il Como, chi è entrato ha alzato il livello ed è quello di cui abbiamo bisogno domani".- "Sta bene, si allena sempre bene. Ha grande disponibilità, vuole giocare. Ci sarà? Lo vedrete domani. In quell'azione poteva fare diversamente ma tutta la squadra. A Como non abbiamo fatto una buona prestazione, la vittoria è stata meritata per gli episodi. Koop non ha fatto una buona partita e lo sa, sa che deve migliorare ma anche io lo devo fare, tutti. La sfida è quella di fare meglio ogni giorno, Koop farà il suo massimo in ogni caso domani".