Thiago Motta si 'dimentica' di Milik: l'aneddoto dalla conferenza

In conferenza stampa alla vigilia dicome di consueto ha fatto il punto sui giocatori indisponibili, elencando chi non ci sarà. E nella "lista" che ha fatto il tecnico, non è stato fatto il nome di Arek Milik. L'attaccante polacco però non ci sarà visto che è ancora fuori per i problemi al ginocchio."Domani Cambiaso non ci sarà come Juan (Cabal), Gleison (Bremer) e Pierre(Kalulu)", le parole di Motta in conferenza. Ma perché l'allenatore non ha citato Milik? Probabilmente una semplice dimenticanza in quel momento. Proprio su Milik Thiago si è poi soffermato successivamente: "Noi abbiamo avuto la necessità di trovare profili che alzassero il livello della squadra perché non abbiamo mai avuto Arek e abbiamo perso Gleison e Juan".