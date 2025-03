Thiago Motta, non solo la 'scarsa empatia': i giocatori della Juventus non hanno capito certe scelte

AFP via Getty Images

Non gli remano contro, ma non sono nemmeno disposti a "gettarsi nel fuoco" per lui, un po' come invece farebbero i giocatori del Napoli per Antonio Conte. Tuttosport spiega così, in sintesi, il rapporto tra i bianconeri e, "non in discussione" per lastando alle dichiarazioni di Cristiano Giuntoli ma inevitabilmente sotto esame dopo aver già fallito due obiettivi stagionali (tre se si considera anche la Supercoppa Italiana), tanto che in questi giorni sono già emersi i primi nomi per l'eventuale successione Si è parlato tanto di "scarsa empatia" da parte del tecnico italo-brasiliano, un termine che va di moda e rende l'idea di una certa rigidità, nelle scelte come nei rapporti (emblematico in questo senso anche il caso di Federico Gatti ), che ha creato una patina di ghiaccio tra lo spogliatoio - o almeno una buona parte - e l'allenatore stesso, freddezza che, secondo Tuttosport, avrà comunque un peso nelle scelte della dirigenza tra qualche mese, quando si tirerà una riga per definire il futuro e non saranno solo i risultati (fin qui comunque al di sotto delle aspettative) a incidere in maniera consistente sulle decisioni finali.

Perché non è decollato il rapporto tra Thiago Motta e i giocatori della Juventus

Thiago Motta, in sostanza, non è riuscito a entrare sotto la pelle dei calciatori, che pure in estate lo avevano salutato come se fosse il padrone di casa: non solo, perché alcuni hanno abbracciato il famoso "progetto" bianconero proprio dopo aver parlato con lui, da Pierre Kalulu passando da Francisco Conceicao fino a Randal Kolo Muani, nel più recente passato. Ma cosa c'è che non va allora? Si parla di. Anche la gestione della fascia di capitano "a rotazione" - e qui si torna a parlare di Gatti - insieme ai rimescolamenti di formazione sono due problematiche sotto gli occhi di tutti, la punta dell'iceberg che va a sommarsi con tutto ciò che rimane sommerso nel sacralità dello spogliatoio. O che almeno dovrebbe restare segreto.Vero, nulla che impedisse di battere (almeno) l'Empoli in casa ai quarti di finale di Coppa Italia. Resta il fatto che la partita di mercoledì, persa dalla Juventus dopo i calci di rigore, è diventata lo specchio di una situazione che evidentemente brulicava nello spogliatoio da mesi, pronta a esplodere all'accensione della prima vera miccia.