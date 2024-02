LE PAROLE

Dalle parti della Continassa il discorso legato alla panchina della Juve resta sempre all'ordine del giorno, con diversi nomi che sono stati accostati da tempi ai bianconeri nell'eventualità dovesse partire Massimiliano Allegri. Tra questi c'è anche quello di, sul quale ci sono però gli occhi di mezza Europa. Pochi istanti fa, proprio l'allenatore del Bologna ci ha tenuto a fare chiarezza attraverso delle dichiarazioni rilasciate presso l'aula magna del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell'Ala Mater di Bologna.- "Ho vissuto grandi squadre ed emozioni fantastiche, anche più forti; però oggi come allenatore, avendo una grande responsabilità, mi sento molto soddisfatto.- ": si vive una volta e passa velocissimo, ed è anche per questo che stiamo ottenendo questi risultati che sono merito di tutti, dai giocatori al club ai nostri magazzinieri".' - "Io contribuisco per quello che posso, do un aiuto in più: i miei ragazzi mi trasmettono emozioni, vedo i miei giocatori che stanno benissimo e sono orgoglioso di quello che tanno facendo"