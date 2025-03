Thiago Motta ritrova Kalulu: l'obiettivo è tornare alle 'origini' per il quarto posto

La Juventus ritrova Kalulu: la qualificazione in Champions passa dalla difesa

In giorni pesanti e difficili per lai giocatori e tutto l'ambiente, c'è un piccolo sospiro di sollievo che riporta un minino di positività. Pierre Kalulu è tornato a disposizione: si è allenato insieme al gruppo dopo l'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per oltre un mese ed è pronto a riprendersi il posto in difesa che aveva ricoperto alla grande in questi mesi.Quello difensivo è un reparto che è andato in sofferenza da ottobre, da quando si è fatto male, che è stato il primo dei tanti difensori che si sono dovuti fermare. Poi è capitato a Cabal, lasciando Gatti e Kalulu senza vere alternative fino al mercato di gennaio, che ha visto gli arrivi di Renato Veiga e Kelly. Ed ecco che nel momento in cui finalmente Thiago Motta aveva più soluzioni, si è infortunato il francese e poi anche il nuovo acquisto, Veiga. Un'ecatombe di problemi che hanno condizionato anche il rendimento difensivo in alcune partite.

Ovviamente il rientro di Kalulu, aspettando quello diè importantissimo. Kelly ha dato risposte tutto sommato positive da centrale in queste ultime partite, anche se non è riuscito comunque a rimanere "in piedi" nei momenti difficili della squadra. La differenza tra l'inglese e Kalulu però è chiara. La coppia con Gatti ha funzionato, considerando soprattutto che per un lungo tratto della stagione hanno dovuto fare gli straordinari (e l'italiano ha continuato a farli). Ecco che tra le certezze da cui la Juventus ripartirà, si aggiunge anche questa.Soprattutto quando rientrerà Renato Veiga, Kalulu potrà essere un'opzione anche per giocare a destra, da terzino, come era stato utilizzato nelle prime uscite in bianconero, quando ancora c'era Bremer e tutto era inevitabilmente differente. Veiga non è Bremer ovviamente, così come Kelly, ma Motta potrebbe riproporre nella parte finale quella linea a quattro con Kalulu e Cambiaso terzini e in mezzo Gatti con uno tra il portoghese e Kelly.Sarebbe come un ritorno alle origini, ma al di là di chi e come si comporrà la difesa bianconerImprobabile ripetere la striscia di sei partite consecutive senza subire goal come successo ad inizio campionato. Doveroso però cercare di avere più equilibrio e compattezza, anche tattica. Riavere Kalulu dà garanzie. L'obiettivo quarto posto, magari non sarà condizione sufficiente per parlare positivamente della stagione e per avere certezze di continuare questo progetto ma rimane comunque una condizione necessaria.Thiago Motta lo sa.