Thiago Motta rischia l'esonero? Il punto

2025 Getty Images

Esonero Thiago Motta? La situazione

L’uscita delladalla Coppa Italia per manoha scatenato il malcontento dei tifosi, portando a interrogarsi sul futuro di Thiago Motta . Dopo una stagione con alti e bassi, la delusione per l’eliminazione si aggiunge a una serie di prestazioni poco convincenti. Tuttavia, la società bianconera non sembra intenzionata a prendere decisioni drastiche nell’immediato. Se qualche settimana fa la sua posizione sembrava più solida,

Al di là della sconfitta contro l’Empoli, il bilancio complessivo della stagione sarà determinante per il futuro dell’allenatore. La Juventus è ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo primario del club, e fino a quando il traguardo sarà raggiungibile, la dirigenza eviterà mosse affrettate. Certo, alcune scelte tattiche e l’approccio della squadra nelle ultime uscite hanno destato perplessità, ma la proprietà vuole valutare l’intero percorso prima di prendere una decisione definitiva.Per il momento, Thiago Motta resta saldo sulla panchina della Juventus, con ogni valutazione rimandata alla fine della stagione. I prossimi risultati saranno cruciali: se il tecnico riuscirà a centrare la qualificazione in Champions e migliorare il rendimento della squadra, potrebbe guadagnarsi la conferma. In caso contrario, le voci su un possibile cambio in panchina diventeranno sempre più insistenti.