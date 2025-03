Thiago Motta rischia il posto? La posizione della Juventus

Getty Images



Thiago Motta è davvero in bilico?

Il piano di Thiago Motta

Due sconfitte pesanti, dolorose e non da Juventus. Sette goal subiti nelle ultime due partite. Lo score di Thiago Motta alla guida della Juventus al momento è quasi uguale a quello di Gigi Del Neri. Dopo l'ultima batosta, quella dello stadio Franchi di Firenze, con il netto 3-0 viola. Il tecnico aveva dichiarato di non pensare alle dimissioni e di essere l'uomo giusto per risollevare questa squadra.Al momento sembrano ancora attuali le parole del direttore Cristiano Giuntoli che si è presentato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta di Firenze. Il direttore aveva dichiarato: "Dobbiamo restare uniti, possiamo uscirne insieme. Con Thiago Motta? Certo" fiducia ribadita quindi al tecnico nonostante i risultati. Certo è che Thiago vorrebbe riprendersi la sua Juventus con cui ha un progetto triennale.Il tecnico ha avuto un confronto con squadra e dirigenza dopo la sconfitta del Franchi e si è deciso di ricompattars tutti insieme. Al momento quindi la sua posizione non sembra essere troppo in bilico. La partita contro il Genoa di sabato prossimo darà ulteriori risposte.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui