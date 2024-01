Marco, direttore sportivo del, ha condiviso le sue riflessioni con Sport Mediaset in vista del quarto di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina: "Abbiamo iniziato bene la stagione e ora è fondamentale confermare e migliorare su vari fronti. C'è ancora spazio per crescere, e oggi abbiamo un quarto di finale importante contro la Fiorentina. Riguardo al mercato, discutiamo costantemente con il mister, rispettando le sue volontà. Il mercato è sempre complicato, cerchiamo di fornire i migliori giocatori possibili in linea con le caratteristiche di gioco del nostro allenatore." Sul tema del rinnovo di Thiagoha risposto in modo netto: "Dovevate chiederlo a lui".Dall'estate scorsa, Thiago Motta é stato inserito nella rosa di nomi per la panchina dellanel caso in cui Allegri dovesse lasciare. Al momento, però, l'allenatore bianconero é ben saldo al posto di comando.