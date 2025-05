Thiago Motta, primi sondaggi: quanto risparmierebbe la Juventus. Ma non si esclude l'anno sabbatico

AFP via Getty Images

è in cammino verso San Giacomo di Compostela, con la moglie Angela e alcuni amici. Ma ciò non gli impedisce di avere sempre il telefono acceso e a portata di mano, in attesa di eventuali chiamate dal suo agente. Senza ansie, e non solo per non incrinare la magia dell'esperienza che sta vivendo, ma perché ha intenzione di rimettersi al lavoro solo a fronte di programmi convincenti e congrui. Disoccupato dopo l'esonero dalla(con cui comunque è ancora sotto contratto), secondo Tuttosport il tecnico ha respinto al mittente un paio di proposte dal Brasile, con la speranza di riceverne presto almeno una dall'Europa.

Thiago Motta può andare all'Atalanta?

L'ipotesi Tottenham

Quanto risparmierebbe la Juventus

E dunque magari anche dalla stessa Italia, dove per ora siamo solo al livello di sondaggi conoscitivi in attesa che si concluda la stagione e si definisca il "giro" delle panchine. Per esempio, se Gian Piero Gasperini dovesse lasciare l’(ipotesi al momento sempre meno concreta), ecco che uno dei candidati forti alla sua sostituzione sarebbe proprio Motta, che al netto della fallimentare avventura alla Juventus è ancora ricordato e apprezzato per il lavoro svolto a Bologna, dove ha coniugato risultati sportivi e valorizzazione di molti elementi.Dall'estero intanto, sempre secondo Tuttosport, si è levato un vento da Londra, sponda, dove la posizione di Ange Postecoglou non appare del tutto solida dopo un campionato alle soglie della salvezza. Solo voci, per ora, come quelle che provengono anche dalla Francia, dove Thiago Motta gode di grande considerazione sia per il suo passato da giocatore sia per l’esperienza alla guida dell’Under 19 del PSG. In quel contesto, merita attenzione anche la situazione al, dove i rapporti tra i giocatori e Roberto De Zerbi sono abbastanza tesi.Ovviamente pure alla Juventus si osservano con interesse questi movimenti, considerando che l’allenatore ha ancora due anni di contratto e un’eventuale separazione porterebbe a un risparmio di circa, compreso il tesoretto destinato al suo staff. Thiago, comunque, non ha intenzione di accelerare i tempi nel prendere la sua decisione: anzi, un anno sabbatico a studiare calcio in giro per l’Europa non è da escludere…





