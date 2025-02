Thiago Motta a Prime: 'Non sono d'accordo con Locatelli e rifarei le stesse scelte. Koop aveva la febbre'

Getty Images

Le parole dia Prime dopo L'HANNO VOLUTA DI PIU'? - "Non sono d'accordo, ma nel pareggio loro hanno spinto di più, hanno creato, anche noi l'abbiamo fatto. La partita è stata aperta".- "Non abbiamo buttato via niente, abbiamo provato dal primo all'ultimo secondo a superare l'avversario ma non siamo stati in grado di essere più bravi di loro in tutta la partita. Alla fine hanno meritato".- "No, sono convinto di tutto. Abbiamo fatto tre cambi forzati, Koop ieri aveva la febbre e anche stamattina non si sentiva bene. Mi ha chiesto il cambio, anche Andrea che non stava bene. Ho chiesto se poteva continuare ma non si sentiva in condizione dopo tanto tempo senza giocare, gli altri sono entrati per cercare di aiutare ma questa volta è stato più difficile".

- "Ripartiremo dagli allenamenti, già domenica avremo una partita importante e sappiamo le difficoltà. In campionato arriviamo da una vittoria, oggi è stato complicato, abbiamo fatto fatica. Da domani al lavoro, quello che possiamo dire oggi è digerire la sconfitta che fa sempre male. Ma fa parte del lavoro rialzarsi subito e pensare alla prossima partita".