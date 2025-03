Thiago Motta protesta dopo il rigore assegnato all'Atalanta: il gesto del tecnico della Juventus

AFP via Getty Images

Proteste furibonde da parte didopo il calcio di rigore assegnato all'contro laa causa del tocco con il braccio di, sanzionato dall'arbitro Sozza con la massima punizione poi trasformata da Retegui allo scoccare del ventinovesimo minuto. Il penalty, confermato poi dal check del VAR, è scaturito da una deviazione di spalla di Lookman, con il pallone che è poi carambolato sul braccio largo di McKennie il quale, già in salto, non ha potuto evitare l'impatto irregolare col pallone. La dinamica dell'episodio, però, non ha convinto per nulla l'allenatore della Juventus.

Le proteste di Thiago Motta

Il tecnico bianconero, durante il check da parte del VAR che ha analizzato l'episodio prima di confermare la decisione dell'arbitro Sozza, si è scatenato a bordocampo contestando la decisione dell'arbitro. Motta, infatti, ha 'mimato' il salto di McKennie spingendo sulla dinamica dell'episodio: le sue proteste, infatti, stavano ad indicare proprio il fatto che, secondo il suo punto di vista, nella dinamica del salto il movimento delle braccia è naturale e di conseguenza involontario. Una visione che, evidentemente, si discosta dalla valutazione dell'arbitro, il quale non ha avuto dubbi nell'assegnazione della massima punizione.