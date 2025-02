Thiago Motta a Prime: 'Dobbiamo andare in avanti per cercare il goal'. Poi l'elogio a Gatti

Getty Images

Le parole dia Prime Video in vista di- "Siamo pronti, sappiamo che abbiamo un'avversaria forte che gioca bene in casa, verrà in avanti e dovremo stare bene in campo, cercando di andare in avanti perché il PSV attacca con tanti uomini. Dobbiamo giocare bene a calcio, creare situazioni da goal, siamo pronti, sperando di fare una grandissima partita per andare agli ottavi"."Si è adattato subito molto bene, in campo e nello spogliatoio: è un ragazzo umile, con voglia di aiutare e fare goal. Sta dando un grande aiuto e sono convinto che continuerà così, migliorerà ancora e ci aiuterà tanto".

- "Ci sono stati tanti infortuni, è cambiato tanto da quando giocavamo noi, non c'erano così tante partite. Ci sono momenti con giocatori al massimo livello, ma è normale che in altri momenti lo abbassano. Federico ha giocato sempre e meno male che è sano, serio e forte, sta tenendo giocando sempre. Non solo noi così, tutte le squadre che stanno giocando tanto devono ruotare e capire il momento migliore dei giocatori".