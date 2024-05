ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato trae Torino, tornando anche sulle sue recenti dichiarazioni legate ai tempi effettivi di gioco: "Dopo Monza e Udinese volevo scusarmi con Cannavaro e Palladino perché volevo sollevare una critica costruttiva sulla mentalità e su certi comportamenti in campo. Mi scuso con loro due perché non volevo sollevare nessuna polemica", le dichiarazioni del tecnico rossoblù, di cui si continua a parlare in chiave. "Siamo molto soddisfatti di aver scritto la storia di questo club, di nuovo in Europa dopo 22 anni, allo stesso tempo siamo felici di poter provare ad andare in. Di fronte avremo una squadra forte, ma noi abbiamo grandi motivazioni, siamo felici di avere questo obiettivo, di provare ad andare in Champions".