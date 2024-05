Thiago Motta per ora, si concentra sul campo giocato e guarda partita dopo partita. Così si è espresso infatti sul futuro in conferenza stampa. Domenica, il Bologna affronterà in trasferta il Napoli e successivamente la Juventus. Due sfide decisive per la qualificazione dei rossoblù alla prossima Champions League. Ma Thiago Motta pensa già alla sfida contro i bianconeri? Lo capiremo con le scelte che farà per la partita con il Napoli. Sono infatti diversi i giocatori diffidati e che con un altro cartellino giallo salterebbero la Juve. Si tratta di Riccardo Calafiori, Beukema e Kristiansen. Thiago Motta potrebbe optare per lasciare fuori almeno qualcuno di questi.