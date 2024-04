Le parole dia Sky Sport:- "Lo teniamo fuori... Dobbiamo pensare a noi, pensiamo a fare la nostra partita e a prepararla bene. E' un momento in cui dimentichiamo tutto, pensiamo solo a cosa conviene a noi e cosa dobbiamo fare in campo per portare la partita dalla nostra parte. Il resto conta poco...".- "Sta bene, si è allenato in settimana col gruppo. E' un attaccante, vive per il gol, ma lui può e deve dare tante altre cose iniziando dalla fase difensiva e dalla costruzione del gioco".