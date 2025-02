Thiago Motta pensa ad una mediana più fisica contro l'Inter: scocca l'ora di Thuram?

AFP or licensors

Mancano poco più di due giorni al calcio d'inizio del derby d'Italia trache andrà ad infiammare il programma della giornata numero 25 del campionato di Serie A. Una sfida delicatissima che, evidentemente non ha bisogno di presentazioni, e in vista della quale Thiago Motta è chiamato a sciogliere i nodi di formazione. Il primo - di diversi - riguarda il centrocampo e vede i riflettori puntati suSarebbe proprio il suo il nome sul qualestarebbe ragionando in vista della sfida dell'Allianz Stadium contro i nerazzurri. Dopo le recenti esclusioni dalla formazione titolare bianconera, ecco che il centrocampista del Nizza potrebbe ritrovare spazio all'interno dell'undici iniziale in una della sfide più importanti e sentite della stagione bianconera.

Tre panchine consecutive

Motta pensa ad una mediana più fisica

Come gioca la Juventus a centrocampo contro l'Inter

Khephren Thuram è infatti reduce da tre panchina consecutive tra Serie A e Champions League. Il francese ha giocato appena cinque minuti contro l'Empoli - nel corso dei quali è comunque riuscito a sfornare un assist per Conceicao - 29 contro il Como e 22 nell'andata dei playoff di Champions contro il PSV.Thiago Motta potrebbe decidere di puntare su Thuram contro l'Inter perché, come riferito da Tuttosport, l'idea del tecnico bianconero sarebbe quella di mettere maggiore fisicità per contrastare il dinamismo del centrocampo interista e, per caratteristiche, il classe 2001 potrebbe rappresentare il profilo adatto per interpretare lo spartito nel miglior modo possibile. La sua, insomma, è una candidatura davvero forte.Se Thiago Motta proseguirà con il gioco delle rotazioni all'interno dell'undici titolare, ci si interroga su chi, in mediana, sarà chiamato a lasciare spazio all'eventuale inserimento di Khephren Thuram dal primo minuto. Se considerata la posizione da imprescindibile e, ovviamente la fascia di capitano, ben stretta sul braccio di Manuel Locatelli, potrebbe dunque toccare a Douglas Luiz tornare ad accomodarsi - almeno inizialmente - in panchina dopo la convincente prova di Champions contro il PSV. In altre parole, potrebbe essere proprio la coppia Locatelli-Thuram la prescelta per sfidare i campioni d'Italia, attesi domenica sera all'Allianz Stadium.