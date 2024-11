Le parole dia DAZN dopo- "Una vittoria di squadra, abbiamo interpretato la partita al meglio. Nel primo tempo si poteva giocare di più, l'Udinese ci lasciava la prima costruzione. Abbiamo trovato situazioni interessanti, ci è mancata un po' la profondità. Nel secondo dopo il 2-0 l'Udinese è uscita, in questo momento ha fiducia e noi abbiamo saputo ricompattarci, difendere bene e contrattaccare. La partita nei 95 minuti ci ha fatto meritare la vittoria".- "Sono giocatori diversi, nel momento della partita è importante avere la diversità. Oggi l'Udinese veniva ad attaccare con tanti giocatori, era normale che si scoprisse un po' dietro e noi abbiamo Kenan che è veloce, con Koop dà fastidio ai difensori".- "Quando arriverà il momento faremo insieme la cosa migliore per la squadra, oggi dobbiamo prima approfittare di questa vittoria importante, poi recuperare perché martedì abbiamo già la Champions, una partita interessante contro il Lille che ha un giorno in più di recupero. Dobbiamo prepararla bene e affrontarla al massimo, sul resto prenderemo la soluzione migliore possibile per la squadra".- "Mi è piaciuta molto la sua partita, molto completa. Attento in fase difensiva e con grande qualità in attacco. Ha questa caratteristica, è un ragazzo molto interessante e oggi ha fatto un bel goal ma tutta la prestazione è stata ottima".





