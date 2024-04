, a Sky Sport, parla così del suo futuro e di quello del Bologna.- "È sicuramente un buon momento, bello per tutti. Siamo contenti del modo in cui stiamo giocando, sono orgoglioso e soddisfatto. Abbraccio sempre tutti perchè è un modo di ringraziare questi ragazzi e il resto della nostra squadra. Il bacio più bello è però per mia figlia, che questa mattina mi ha fatto gli auguri per la partita".- "Orsolini e Saelemaekers? Hanno fatto due goal bellissimi ma vorrei anche sottolineare la fase difensiva di tutta la squadra. Contano le partite precedenti, gli allenamenti, il modo in cui giocano insieme. Tutto questo aiuta per prendere una decisione".- "Xabi Alonso resta al Bayer Leverkusen? Lui pensa sia la scelta migliore, gli faccio un grande in bocca al lupo. Non ha mai perso quest'anno, rispetto la decisione di un collega".Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.