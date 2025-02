Thiago Motta a DAZN: 'Vittoria meritata per i ragazzi. Vlahovic ha un po' di rabbia dentro, Yildiz fuori troppo presto ma...'

Getty Images

Le parole dia DAZN dopo- "La vittoria. Faccio i complimenti ai ragazzi per il coraggio, per una vittoria ottenuta sul campo. Molti si sono presi responsabilità, a volte abbiamo avuto risultati non belli ma oggi abbiamo meritato. I ragazzi se lo meritano per l'impegno, dal primo giorno a oggi".- "Sono d'accordo (ride, ndr). Eravamo sul pareggio e Dusan ha fatto goal. Kenan stava bene in partita ma ho preferito togliere lui perché Randal e Nico possono giocare bene a sinistra, serviva Dusan in mezzo. Mi dispiace per chi non ha giocato ma siamo un gruppo coeso e unito, pensiamo alla prossima".

- "Lui è convinto, lo vedo nella sua faccia. Ha anche un pizzico di rabbia dentrp per una situazione che non vorremmo, ha giocato tantissimo e aiutato tanto. Anche quando non era al 100% ha dovuto giocare e ha sempre dato il suo aiuto, quando è entrato oggi ha aiutato a vincere e sono contento per lui, per tutti loro".- "La nostra priorità quando possibile è uscire palla a terra e aiutare gli attaccanti tutti insieme, come squadra. Poi quando si trovano squadre che vengono a pressare quasi uomo a uomo è importante usare gli attaccanti. Oggi avevamo attaccanti molto veloci davanti e dovevamo sfruttarli".- "Bellissima. Però è normale per me, lo vedo sempre in allenamento. Ci sono tante cose che mi piacciono ancora di più e lui lo sa bene. Sono contento, magari non si meritava di uscire in quel momento ma siamo tanti e si fanno scelte per il bene della squadra. Lui lavora tantissimo, è sempre a disposizione e ha giocato in tanti ruoli, convinto di far bene. Un ragazzo giovane, un 2005, abbiamo grande fiducia in lui".