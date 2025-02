Thiago Motta a DAZN: 'Dobbiamo essere generosi e solidi. Yildiz in panchina...'

AFP via Getty Images

Le parole dia DAZN prima di Juventus-Inter , il big match che si disputerà dalle 20.45 all'Allianz Stadium ( qui le sue dichiarazioni delle scorse ore )."Un po' di cose sono cambiate, anche la formazione. Arriviamo da vittorie che danno entusiasmo e fiducia ma oggi dobbiamo fare una grande prestazione. I ragazzi si conoscono di più, nel mercato abbiamo cambiato qualcosa per necessità ma sanno cosa devono fare in campo. Hanno già affrontato questa squadra e sanno bene cosa devono fare per la vittoria"."Quando non abbiamo la palla dobbiamo essere generosi, sulle fasce ci ritroveremo a duellare e dovremo essere attenti. A centrocampo siamo tre contro tre, anche se Lautaro viene tra le linee. Dobbiamo essere squadra solida, sappiamo i valori dell'avversario. Senza palla dobbiamo fare bene, con la palla ancora meglio".

- "Mi auguro che la squadra faccia una grande partita, 95 minuti di altissimo livello. Chi inizia farà molto bene, abbiamo bisogno di aiuto a gara in corso quando c'è stanchezza per mantenere o alzare il livello".