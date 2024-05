Le parole di Claudioa Il Messaggero riflettono un forte sostegno nei confronti di Thiago Motta come potenziale allenatore di una grande squadra. Secondo Marchisio, Motta è pronto per fare il salto di qualità e guidare una squadra di alto livello. Descrive Motta come un giocatore che già in campo aveva una mentalità da allenatore, fornendo consigli anche ai veterani quando non giocava in Nazionale. Questo testimonia la sua capacità di leadership e la sua predisposizione naturale per il ruolo di allenatore."Motta è pronto per una big? E’ il momento giusto per fare lo step successivo. Lui è l’unico mio ex compagno che aveva la testa da allenatore già in campo. In Nazionale se non giocava dava consigli a tutti, anche ai veterani".