Thiago Motta, parla Gasperini: 'Si passa dall'esaltazione alla gogna...'

Le parole di Gasperini su Thiago Motta

Anche Gianpiero Gasperini ha voluto rivolgere un messaggio di incoraggiamento a, fresco di esonero da parte della Juventus che per sostituirlo ha ingaggiato Igor Tudor "Non posso che essere affezionatissimo a Thiago Motta, che sta vivendo un momento delicato. Si passa dall'esaltazione alla gogna mediatica, in questo tutti possono migliorare", le parole del tecnico dell'Atalanta a margine della consegna del Premio Bearzot. "Le cose vanno avanti, c'è sempre un'evoluzione anche del nostro sport. Saltuariamente vengono fuori delle novità come quella del VAR, è distante dalla percezione dei calciatori e probabilmente anche del pubblico. Le cose sono diventate difficilmente comprensibili rispetto allo standard che abbiamo avuto per anni. Mi auguro che sia una situazione di passaggio che possa portare a dei miglioramenti per lo spettacolo e per il gioco del calcio, soprattutto che sia comprensibile per il pubblico".

La stima di Thiago Motta verso Gasperini

Lo stesso Thiago Motta è particolarmente legato a Gasperini, suo allenatore ai tempi del Genoa, di cui ha parlato così nelle scorse settimane in vista della sfida all'Allianz Stadium che, terminata 4 a 0 per i nerazzurri, ha contribuito indirettamente al suo esonero, insieme a quella successiva contro la Fiorentina: "Giochiamo contro un allenatore che conosco benissimo che mi ha aiutato tantissimo nella mia carriera" aveva raccontato l'italo-brasiliano. "Fu lui a chiedermi se potessi giocare la partita successiva visto l'infortunio di Milanetto. Io ero fermo da tempo. Mi ha fatto ritrovare la voglia di giocare, il sorriso. Oggi non deve dimostrare più niente nella sua carriera sia a livello nazionale che internazionale".