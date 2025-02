Thiago Motta parla del mercato della Juventus

Getty Images

Le parole diin conferenza stampa:MERCATO - "Manca ancora qualcosa? Del mercato non ho nessuna aspettativa. Mai avute. Mai parlato di mercato, siamo in linea, in sintonia. L'ho detto tante volte, e ribadisco: finirà il mercato in pochi giorni e questa è una cosa interessante, poi parliamo solo di quello che abbiamo e proseguire il campionato. E sono molto contento della squadra che ho, dei miei ragazzi, ci impegniamo tutti i giorni per migliorare la nostra situazione iniziando dalla partita contro l'Empoli".