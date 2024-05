THIAGO MOTTA E LE PAROLE SUL FUTURO IN EUROPA

L'allenatore del Bolognaè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Torino. Queste le sue parole sul futuro del club rossoblù e sul possibile approdo in Europa:"Non ne abbiamo parlato con i dirigenti del possibile approdo in Europa, ma per restare a questo livello nella prossima stagione ogni rosa deve migliorarsi. Noi pensiamo di alzare il livello ulteriormente. Ma sono situazioni queste che si vedono dopo. Adesso pensiamo al Torino, è una squadra con buoni giocatori e un allenatore abile. Da quando è arrivato Juric ha portato costanza alla sua squadra. Ivan ha aiutato, vuole vincere tutte le partite è chiaro che poi il campionato è competitivo e difficile, ma c'è da fare i complimenti a lui per il lavoro straordinario fatto in questi 3 anni".