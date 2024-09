Le parole di Stefanoa Tuttosport:MOTTA E GILARDINO IN PANCHINA - « Motta certamente. Si vedeva da subito che sarebbe diventato un grande tecnico. Al Genoa il suo arrivo nel 2008 ci ha cambiato la vita: ha dato personalità alla squadra, era il vero leader e soprattutto un allenatore in campo. Quando poi gli abbiamo affidato la panchina aveva mostrato subito idee importanti, anche se era un debuttante. Gila invece ha maturato la vocazione da allenatore soltanto negli ultimi anni della carriera da calciatore. Su Alberto le svelo una cosa… » .I PREGI - « Per Motta la chiarezza: ti dice le cose in faccia e non si nasconde. Alberto invece ha un’umiltà pazzesca: ditemi quale Campione del Mondo avrebbe fatto la sua gavetta da allenatore, partendo addirittura dalla Serie D? Nessuno! Invece questa è la sua forza » .SOMIGLIANZE - « Nella filosofia sono figli di Gasperini, anche se Thiago ha un’impostazione addirittura più offensiva di Gian Piero; mentre Gila è più equilibrato. Entrambi cercano di arrivare al risultato attraverso il gioco » .DIFFERENZE - « Pur essendo entrambi molto bravi nella gestione del gruppo, caratterialmente sono diversi: Gilardino è più pacato e tende al dialogo; mentre Thiago ha una personalità debordante » .