'Thiago Motta Out': il messaggio per John Elkann su un foglio alla Camera FOTO

"Bene ha fatto allora una anonima mano, l'altro giorno alla Camera, a lasciare questo bigliettino prima che in quella posizione si sedesse John Elkann… Ciao vai, torna ad allenare al tuo livello. Noi siamo un’altra cosa. #finoallafine #Mottaout".Così, Professore di Economia, Parlamentare e Membro del Partito Liberaldemocratico, ha commentato la foto condivisa sul suo profilo Instagram di un foglio di carta riportante la scritta, appoggiato sullo scranno destinato aquale "appello", evidentemente, a prendere una decisione forte per la Juventus , esonerando il tecnico italo-brasiliano per provare a porre fine alla profonda crisi in cui è piombata negli ultimi mesi la Prima squadra bianconera.

Il messaggio a John Elkann dal Parlamento

Un invito che l'ad di Exor e presidente di Stellantis ha accolto, passando ai fatti: risale alla giornata di ieri l'esonero ufficiale di Thiago Motta , sostituito da Igor Tudor che già questa mattina si è presentato al JMedical per le visite di idoneità propedeutiche all'avvio della sua nuova esperienza alla Juve, questa volta nel posto più importante della panchina dopo aver occupato quello di vice al fianco di Andrea Pirlo.La notizia dell'esonero, intanto, sembra essere stata accolta positivamente dai mercati finanziari . In apertura di questo lunedì 24 marzo, infatti, il titolo del club bianconero in Borsa ha fatto registrare un massimo di +4,7% a 3,36 euro per azione rispetto alla chiusura di venerdì, che si è assestata attorno al +2% alle 10.00. La capitalizzazione della Juventus tocca quindi quota 1,24 miliardi di euro circa.