'Thiago Motta non aveva capito la gravità della situazione. A decidere il suo esonero è stato...', la rivelazione

2 ore fa



Tramite il proprio canale YouTube la giornalista de La Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle ha svelato due retroscena legati all'esonero del tecnico della Juventus Thiago Motta. Queste le sue parole:



ESONERO MOTTA- "Secondo la dirigenza, insomma, dopo i colloqui, diversi colloqui nell’ultima settimana con Motta, l’allenatore non aveva capito la gravità della situazione perché la Juventus è scivolata al quinto posto e soprattutto voleva comunque continuare ad andare avanti con le sue idee. Quindi per questo motivo la Juventus ha deciso di correre ai pari e l’ultima parola, cioè la scelta definitiva è stata fatta da Elkann che è stato colui che ha dato il là per procedere con Tudor".