Thiago Motta è senza dubbio l'allenatore che sta sorprendendo di più con il suo Bologna, al quinto posto in classifica. L'allenatore però ha il contratto in scadenza a giugno e al momento, riferisce la Gazzetta dello Sport, non ha ancora dato una risposta al club per prolungare il contratto. L'ex centrocampista di Psg ed Inter infatti vuole aspettare per capire anche quali soluzioni alternative potrebbe avere. Le big italiane sono alla finestra, Juve compresa. Nei giorni scorsi dalla Francia era uscita l'indiscrezioni secondo cui il clubsi sarebbe già mosso per Thiago Motta.